韩国数据：10月制造业景气判断指数降至三个月低位70，9月为73

路透首尔9月30日 - 韩国央行周三公布的数据显示，10月韩国制造商对业务前景的看法从9月下跌，至三个月来最悲观的水准，许多企业都表示经济状况迟滞。

韩国央行10月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)从9月的73下降至70，此为7月来最低水准。

数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。

27%的受访者指出，国内需求低迷是不利企业经营的最大因素，次要原因是经济的不确定性。这占比和上次调查结果一致。