韩国数据：10月制造业景气判断指数降至三个月低位70，9月为73

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔9月30日 - 韩国央行周三公布的数据显示，10月韩国制造商对业务前景的看法从9月下跌，至三个月来最悲观的水准，许多企业都表示经济状况迟滞。
韩国央行10月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)从9月的73下降至70，此为7月来最低水准。
数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
27%的受访者指出，国内需求低迷是不利企业经营的最大因素，次要原因是经济的不确定性。这占比和上次调查结果一致。
央行的调查是在9月14-21日向超过1,700家韩国制造商进行的。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”