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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 57.82 +0.43 +0.75 3629508

京东 24.43 -0.26 -1.05 9014945

新浪 36.98 +0.33 +0.90 440820

搜狐 40.62 -0.11 -0.27 286921

网易 118.59 +4.25 +3.71 768154

百度 136.68 +3.62 +2.72 3387340

台湾

台湾积体电路 19.89 +0.26 +1.32 2345129

联电 1.65 +0.03 +1.85 67326

日月光 5.19 +0.09 +1.76 325603

硅品精密 6.08 +0.12 +2.01 745860

和信超媒体 0.48 -0.01 -2.02 61446

友达 2.87 -0.03 -1.03 533256

中华电信 29.83 +0.04 +0.13 65075

台湾国际航电 35.19 -0.02 -0.06 858652

香港

中国移动 59.31 +0.22 +0.37 228630

中国联通 12.42 +0.02 +0.16 164895

中国电信 47.04 -0.31 -0.65 15271

中芯国际 4.43 +0.07 +1.61 4211

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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