《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月29日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 57.82 +0.43 +0.75 3629508
京东 24.43 -0.26 -1.05 9014945
新浪 36.98 +0.33 +0.90 440820
搜狐 40.62 -0.11 -0.27 286921
网易 118.59 +4.25 +3.71 768154
百度 136.68 +3.62 +2.72 3387340
台湾
台湾积体电路 19.89 +0.26 +1.32 2345129
联电 1.65 +0.03 +1.85 67326
日月光 5.19 +0.09 +1.76 325603
硅品精密 6.08 +0.12 +2.01 745860
和信超媒体 0.48 -0.01 -2.02 61446
友达 2.87 -0.03 -1.03 533256
中华电信 29.83 +0.04 +0.13 65075
台湾国际航电 35.19 -0.02 -0.06 858652
香港
中国移动 59.31 +0.22 +0.37 228630
中国联通 12.42 +0.02 +0.16 164895
中国电信 47.04 -0.31 -0.65 15271
中芯国际 4.43 +0.07 +1.61 4211
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”