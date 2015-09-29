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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 06:16 BJT

《日本重要政经日程》--9月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月29日(二)

2350 - 8月工业生产

2350 - 8月零售销售

9月30日(三)

0300 - 石油连盟公布一周原油库存数据

0500 - 8月房屋开工

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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