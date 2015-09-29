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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 07:01 BJT

****澳新经济指标预测--9月30日-10月7日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预
估值     前值        

    9月28日当周
      
    9月30日(三)
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                         9月      --
      -29.1%
                   企业自身活动指数                              --
      +12.2%
    0130 澳洲建筑许可                                   8月    -2.0
%      +4.2%
    0130 澳洲民间部门信贷                               8月    +0.5
%      +0.6%
             房屋信贷                                            --
       +0.6%
    
    9月30日-10月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                              9月      --
        51.7
    
    10月1日(四)
    暂无重要数据公布 
    
    10月2日(五)
    0130 澳洲零售销售(较上月)                           8月    +0.4
%      -0.1%
    
    
    10月5日当周    
    10月4日(日)
    2230 澳洲AIG服务业指数                              9月      --
        55.6
    
    10月4-5日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                              9月      --
       +0.1%
    
    10月5日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                            9月      --
       +0.8%
                网路招聘广告                                       
       +1.0%
    
    10月6日(二)
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                  8月      --
    逆差24.6
             商品/服务进口(较前月)                               --
        持平
             商品/服务出口(较前月)                               --
       +2.0%
    0330 澳洲央行利率决定                              10月      --
       2.00%
    2230 澳洲AIG建筑业指数                              9月      --
        53.8
    
    10月7日(三)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                        8月      --
       -0.4%(完)

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