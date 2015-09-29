美国政经：奥巴马和国会将很快就预算案展开会谈，避免政府关门

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透华盛顿9月29日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周二表示，国会共和党领导人和白宫方面很快将会就两年期预算案展开谈判，该预算案将对明后两年的美国政府支出设定新上限。
为力保财政稳定，麦康奈尔称，他以及美国众议院议长贝纳(John Boehner)已同总统奥巴马进行了会谈。贝纳已经宣布将在10月底卸任。
麦康奈尔称，在历经多年来一次又一次的财政危机之后，两年期预算案将设定最高支出额度以及一个更可预测的进程，立法者正争分夺秒以免本周政府关门。
“总统、贝纳议长和我在上周就谈到了要开始讨论，我预期这会很快开始。”他对记者说道。
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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