美国政经：奥巴马和国会将很快就预算案展开会谈，避免政府关门

路透华盛顿9月29日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周二表示，国会共和党领导人和白宫方面很快将会就两年期预算案展开谈判，该预算案将对明后两年的美国政府支出设定新上限。

为力保财政稳定，麦康奈尔称，他以及美国众议院议长贝纳(John Boehner)已同总统奥巴马进行了会谈。贝纳已经宣布将在10月底卸任。

麦康奈尔称，在历经多年来一次又一次的财政危机之后，两年期预算案将设定最高支出额度以及一个更可预测的进程，立法者正争分夺秒以免本周政府关门。