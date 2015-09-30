美国政经：奥巴马和国会将很快就预算案展开会谈，避免政府关门

白宫也表示，既然目前国会打算在周三之后继续维持政府运作，未来料将进行两党协商。周三为当前财年结束的日期，也是2015年度支出计划到期日。

参议院的目标是希望在周三一早通过一项在10月1日至12月11日实行的临时支出法案。之后，众议院料将在周三午夜的截止期限前，快速审核并送交奥巴马签署成为法律。

“国会看起来的确有意采取必要的举措，以避免政府关门--至少是避免暂时关门，”白宫发言人Josh Earnest对记者表示。

国会民主党议员表示，他们也有意参与预算协商。“如果有任何协商会谈，我将受邀参加，”参议院民主党领袖里德表示。众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)的一名助理称，佩洛希手下的工作人员正以两党协商为基础，对主要的数字与支出补偿的讨论进行准备。

民主与共和两党对于是否上调四年前设下的支出上限，如果决定上调那么幅度会有多大、以及交换条件为何的意见并不一致。