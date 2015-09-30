欧洲央行：法国央行当选总裁称欧洲央行目前的货币政策正确

路透巴黎9月29日 - 法国央行当选总裁Francois Villeroy de Galhau周二称，欧洲央行现在拥有促使通胀率迈向目标水平、并刺激经济增长的正确货币政策。

“我认为(欧洲央行)总裁德拉吉目前的货币政策是推动通胀率迈向近2%水准的正确政策，”他表示。

“这也是支持增长的必要政策，尽管这还不够，”他在众议院金融委员会的听证会上表示。

尽管工会和一些经济学家对于精英官员在公共和私营部门之间跳来跳去表达了担忧，但法国议会还是通过了总统奥朗德(Francois Hollande)的提名。(完) (编译 孙国玉；审校 王颖)