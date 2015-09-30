欧洲央行：法国央行当选总裁称欧洲央行目前的货币政策正确

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透巴黎9月29日 - 法国央行当选总裁Francois Villeroy de Galhau周二称，欧洲央行现在拥有促使通胀率迈向目标水平、并刺激经济增长的正确货币政策。
“我认为(欧洲央行)总裁德拉吉目前的货币政策是推动通胀率迈向近2%水准的正确政策，”他表示。
“这也是支持增长的必要政策，尽管这还不够，”他在众议院金融委员会的听证会上表示。
尽管工会和一些经济学家对于精英官员在公共和私营部门之间跳来跳去表达了担忧，但法国议会还是通过了总统奥朗德(Francois Hollande)的提名。(完) (编译 孙国玉；审校 王颖)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。