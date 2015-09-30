欧洲经济指标预测--9月30日-10月7日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月28日当周
9月30日-10月12日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- +2.7%
截至9月的三个月房价指数(较上年同期) -- +9.0%
9月30日(三)
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.2% +1.4%
(较上年同期) +3.1% +3.3%
0600 英国Nationwide房价(较前月) 9月 +0.4% +0.3%
(较上年同期) +3.8% +3.2%
0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 8月 -- 正1.64
0645 法国消费者支出(较前月) 7月 +0.1% +0.4%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.1%
0700 瑞士KOF领先指标 9月 100.9 100.7
0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 减少0.5 减少0.7
未经季节调整失业人数(万人) 269.3 279.6
经季节调整失业率 6.4% 6.4%
经季节调整失业人数(万人) -- 279.0
0800 意大利失业率 8月 11.9% 12.0%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.7% +0.7%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
0830 英国企业投资(较前季) 第二季 -- +2.9%
(较上年同期) -- +5.0%
0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季 赤字222.5 赤字265.4
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.3% +0.2%
(较上年同期) +0.3% +0.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.7% -0.1%
(较上年同期) +0.3% +0.4%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 持平 +0.1%
扣除食品和能源的HICP +0.9% +0.9%
0900 欧元区失业率 8月 10.9% 10.9%
1000 意大利PPI(较前月) 8月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -2.3%
10月1日(四)
0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.8 52.2
0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 53.3 53.8
0750 法国Markit制造业PMI 9月 50.4 50.4
0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 52.5 52.5
0800 意大利公共赤字与国内生产总值(GDP)之比 第二季 -- 5.6%
0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 52.0 52.0
0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 51.3 51.5
10月2日(五)
0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 57.5 57.3
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.6% -0.1%
(较上年同期) -2.4% -2.1%
10月5日当周
10月5日(一)
0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 54.6
0750 法国Markit服务业PMI 9月 -- 51.2
综合PMI -- 51.4
0755 德国Markit服务业PMI 9月 -- 54.3
综合PMI终值 -- 54.3
0800 欧元区Markit服务业PMI 9月终值 -- 54.0
综合PMI -- 53.9
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 -- 正13.6
0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 -- 55.6
0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.7%
10月6日(二)
0600 德国工业订单(较上月) 8月 -- -1.4%
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -1.4%
10月7日(三)
0600 德国工业生产(较前月) 8月 -- +0.7%
0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差33
进口(亿欧元) -- 422.00
出口(亿欧元) -- 389.00
0830 英国工业生产(较前月) 8月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +0.8%
制造业产出(较前月) -- -0.8%
(较上年同期) -- -0.5%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 -- 正53 (完)
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