全球金融：需密切关注新兴市场企业规模达18万亿美元的债务--IMF

“同样地，近年来企业与国家层级因素的重要性下降，则与市场可能低估风险的看法一致。”

大宗商品价格下跌和美国升息威胁等因素在今年形成一个近乎完美的风暴，冲击新兴市场。

由于全球情势开始变化，IMF要求这些国家密切注意国内的大型企业。有必要取得更多数据，尤其是企业所持非本币债务规模等问题。

许多主要新兴市场货币兑美元去年下跌20-40%，这将令“未对冲”美元债务的偿还变得昂贵得多。

“随着发达经济体货币政策的正常化，新兴市场应该对企业倒闭数量可能增加的情况做好准备。”