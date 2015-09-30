全球金融：需密切关注新兴市场企业规模达18万亿美元的债务--IMF

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“同样地，近年来企业与国家层级因素的重要性下降，则与市场可能低估风险的看法一致。”
大宗商品价格下跌和美国升息威胁等因素在今年形成一个近乎完美的风暴，冲击新兴市场。
由于全球情势开始变化，IMF要求这些国家密切注意国内的大型企业。有必要取得更多数据，尤其是企业所持非本币债务规模等问题。
许多主要新兴市场货币兑美元去年下跌20-40%，这将令“未对冲”美元债务的偿还变得昂贵得多。
“随着发达经济体货币政策的正常化，新兴市场应该对企业倒闭数量可能增加的情况做好准备。”
“对易受创且具备体系重要性的企业、银行以及与它们息息相关的其他行业进行监控，这一点至关重要，”该报告表示。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 戴素萍/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”