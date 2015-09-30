日本经济：首相安倍晋三称需要采取略微更多举措来对抗通缩

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月29日 - 日本首相安倍晋三周二表示，有必要采取略微更多举措来拉动日本经济摆脱通缩。
安倍在纽约举行的记者会上表示，其经济政策已经改善了就业和家庭收入，就结束长达近20年通缩局面的这一目标而言，“我们已经到了需要采取略微更多举措的时点。”
安倍上周承诺要将国内生产总值(GDP)提升将近四分之一，至600万亿(兆)日圆(5万亿美元)，在日前通过引发争议的安保法，导致支持率下跌后，安倍意图将焦点重新导回经济。
在纽约记者会上，安倍称新的“安倍经济学”举措是对最初“三支箭”政策的补充。“三支箭”指的是大胆的货币宽松、灵活的财政刺激以及包括结构性改革的成长策略。(完) (编译 王兴亚；审校 陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”