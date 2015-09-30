日本经济：首相安倍晋三称需要采取略微更多举措来对抗通缩

路透9月29日 - 日本首相安倍晋三周二表示，有必要采取略微更多举措来拉动日本经济摆脱通缩。

安倍在纽约举行的记者会上表示，其经济政策已经改善了就业和家庭收入，就结束长达近20年通缩局面的这一目标而言，“我们已经到了需要采取略微更多举措的时点。”

安倍上周承诺要将国内生产总值(GDP)提升将近四分之一，至600万亿(兆)日圆(5万亿美元)，在日前通过引发争议的安保法，导致支持率下跌后，安倍意图将焦点重新导回经济。