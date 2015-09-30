金砖国家：9月29日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月29日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报776.35点，下跌0.67%。
中国股市：沪综指收跌逾2%，海外股市走弱给A股再添压力
中国汇市：人民币四连升收创逾三周新高，与离岸汇价靠拢贬值预期淡化
香港股市：恒指大跌3%至两年低点，对全球经济放缓的担忧加剧
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巴西股市：指标股指结束七日连跌，交投最活跃的银行和大宗商品类股领涨；指标股指Bovespa指数 收报44,131.824点，上涨0.4%。
巴西汇市：雷亚尔连跌第三日，因交易员担忧大宗商品价格和当地经济成长前景，对央行提振本币的努力不予理会。雷亚尔兑美元 收报4.0576/91，上日收报4.1075/95
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南非股市：小幅收跌，跌势延续至第三日，保险商MMI Holdings 遭券商调降评级后跌幅居前。指标Top-40指数 收报44,159.46点，下跌0.19%；大盘综合指数 收报49,383.93点，下跌0.22%。
南非汇市：南非兰特兑美元周二从盘中历史低位走坚，因风险意愿增强。
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印度股市：收高，逆转盘中稍早逾1%的跌势；之前央行降息幅度超过预期，这令人感到意外。BSE指数 收报25,778.66点，上涨0.63%，盘中一度下跌1.29%，但也曾上涨1.71%；NSE指数 收报7,843.3点，上涨0.61%，该指数盘中一度下跌1.34%，之后最高又上涨了1.68%。
印度汇市：卢比兑美元 收报65.96/65.97，上日收报66.04/66.05。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报784.11点，上涨1.08%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报424.06点，上涨1.09%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报65.73，升值0.54%；卢布兑欧元 报73.904,升值0.45%。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”