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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 07:51 BJT

《全球汇市》日圆脱离高位，因全球股市企稳且投资者情绪略恢复平静

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1251 1.1245 0.05 -6.99 1.2097

美元/日圆 119.83 119.71 0.10 0.31 119.68

欧元/日圆 134.82 134.61 0.16 -7.16 144.78

美元/瑞郎 0.9715 0.9714 0.01 -2.27 0.9941

英镑/美元 1.5159 1.5147 0.08 -2.66 1.5573

美元/加元 1.3418 1.3419 -0.01 15.49 1.1618

澳元/美元 0.7000 0.6982 0.26 -14.30 0.8168

新西兰元/美元 0.6350 0.6340 0.16 -18.56 0.7797

澳元/日圆 83.880 83.580 0.36 -14.17 97.750

新西兰元/日圆 76.090 75.900 0.25 -18.62 93.310

英镑/日圆 181.65 181.32 0.18 -2.25 186.38

澳元/新西兰元 1.1013 1.0990 0.21 5.20 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/孙国玉/戴素萍/陈宗琦；审校 徐文焰/郑茵)

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