中国金融：中国ETF期权交易商苦日子难熬，增持看跌期权

“虽然中国大型股上市交易基金下跌，但沪综指 还有大量进一步调整的空间，”Jones Trading的首席市场分析师Mike O'Rourke称。

尽管沪综指过去三个月累计下跌29%，但过去52周仍实现了29%的涨幅。

期权市场行情表明，期权需求较为旺盛。

“外界担心，中国内地市场仍将保持疲软，因此相关公司显然会继续面临挑战，”O'Rourke称。

Wells Fargo Investment Institute的资深全球分析师Scott Wren称，其中一些看跌期权需求的确可能是因为看跌交易商很晚才加入到这场游戏中。

“其中一些需求可能是因为投资者在股票遭遇抛售之后还继续跟风，这或许是一种反向信号，”Wren称。(完) (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 李婷仪/徐文焰)