中国金融：中国ETF期权交易商苦日子难熬，增持看跌期权

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“虽然中国大型股上市交易基金下跌，但沪综指 还有大量进一步调整的空间，”Jones Trading的首席市场分析师Mike O'Rourke称。
尽管沪综指过去三个月累计下跌29%，但过去52周仍实现了29%的涨幅。
期权市场行情表明，期权需求较为旺盛。
“外界担心，中国内地市场仍将保持疲软，因此相关公司显然会继续面临挑战，”O'Rourke称。
Wells Fargo Investment Institute的资深全球分析师Scott Wren称，其中一些看跌期权需求的确可能是因为看跌交易商很晚才加入到这场游戏中。
“其中一些需求可能是因为投资者在股票遭遇抛售之后还继续跟风，这或许是一种反向信号，”Wren称。(完) (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 李婷仪/徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”