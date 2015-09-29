《中国报摘》--中国证券报9月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定支持新能源和小排量汽车发展措施，促进调结构扩内需等。
* 其他:
--中国证监会集中对11宗违法案件履行告知程序，同时还对八宗违法减持案件作出行政处罚决定，罚款总计2,842万元人民币。
--国土部《不动产登记暂行条例实施细则》已征求意见，将于近期发布实施。力争年底前基本完成市县两级不动产统一机构职责机构整合工作，下半年实现信息平台上线试运行。
--保监会数据显示，1-8月保险业资金运用余额10.19万亿元，较年初增长9.21%。其中银行存款2.5万亿元，占24.53%；债券3.58万亿元，占35.18%；股票和证券投资基金1.33万亿元，占13.07%；其他投资2.77万亿元，占27.22%。
--山东高速 拟投资约307.99亿元用于济青高速公路改扩建工程。考虑到该项目投资及收益等方面具有较大风险，公司副董事长郑海军、董事许红明投了反对票。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”