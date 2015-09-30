《汇市简讯》美元/日圆今日可能在120.00附近波动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 美元/日圆处于120.00附近的旧有区间内，今日走势更多为保持现 状 * 昨日低点受限于119.24，支撑位仍见于119.00和9月18日低点119.0 5 * 回升至120.00上方的走势沉重 * 一目均衡基准线和转换线汇聚，分别为120.10和120.14，构成技术 阻力位 * 120.00水准有7.2亿美元期权到期，将帮助限制涨幅，121.00水准 有8.85亿美元 * 小时图上，一目均衡转换线呈下降趋势，位于119.73；一目均衡基 准线趋平，位于119.70。两者均为支撑位(完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”