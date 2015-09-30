《汇市简讯》美元/日圆今日可能在120.00附近波动

* 美元/日圆处于120.00附近的旧有区间内，今日走势更多为保持现 状 * 昨日低点受限于119.24，支撑位仍见于119.00和9月18日低点119.0 5 * 回升至120.00上方的走势沉重 * 一目均衡基准线和转换线汇聚，分别为120.10和120.14，构成技术 阻力位 * 120.00水准有7.2亿美元期权到期，将帮助限制涨幅，121.00水准 有8.85亿美元 * 小时图上，一目均衡转换线呈下降趋势，位于119.73；一目均衡基 准线趋平，位于119.70。两者均为支撑位(完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)