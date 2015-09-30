《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月30日

路透香港9月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.75港元 ) 美国股市周二收盘上涨，道琼工业指数 收高47.24点，或0.3%，至16,049.13点，盘中走 势波动，在一个多月动荡走势后，对全球经济体质的担忧令投资者保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 98.910 -1.13 53962 7.666 3.03 中国铝业 7.580 -1.30 11369 2.350 -1.27 中国移动 59.310 0.37 228630 91.931 -0.13 中国人寿 17.080 1.18 96369 26.474 -0.29 中石油 67.690 -2.21 31450 5.246 1.08 中石化 59.370 -2.06 61240 4.601 2.70 汇丰控股 37.040 -0.30 2203074 57.412 0.63 中电信 47.040 -0.65 15271 3.646 -0.12 中国联通 12.420 0.16 164895 9.626 0.79 兖州煤业 4.330 -2.91 6526 3.356 -1.01 华能国际 42.840 0.47 12607 8.300 -1.89 南方航空 34.200 3.20 8989 5.301 -0.36 东方航空 28.100 1.37 4973 4.356 -0.56 中芯国际 4.430 1.61 4211 0.687 -1.91 （完） (整理 梁慧仪)