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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 08:12 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月30日

路透香港9月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(
1美元=7.75港元 )
    
    美国股市周二收盘上涨，道琼工业指数 收高47.24点，或0.3%，至16,049.13点，盘中走
势波动，在一个多月动荡走势后，对全球经济体质的担忧令投资者保持谨慎。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                        98.910   -1.13      53962             7.666       3.03
 中国铝业                       7.580   -1.30      11369             2.350      -1.27
 中国移动                      59.310    0.37     228630            91.931      -0.13
 中国人寿                      17.080    1.18      96369            26.474      -0.29
 中石油                        67.690   -2.21      31450             5.246       1.08
 中石化                        59.370   -2.06      61240             4.601       2.70
 汇丰控股                      37.040   -0.30    2203074            57.412       0.63
 中电信                        47.040   -0.65      15271             3.646      -0.12
 中国联通                      12.420    0.16     164895             9.626       0.79
 兖州煤业                       4.330   -2.91       6526             3.356      -1.01
 华能国际                      42.840    0.47      12607             8.300      -1.89
 南方航空                      34.200    3.20       8989             5.301      -0.36
 东方航空                      28.100    1.37       4973             4.356      -0.56
 中芯国际                       4.430    1.61       4211             0.687      -1.91
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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