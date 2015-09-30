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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 08:16 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月30日-10月7日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
    
 日期  时间   国家    规模  发行细节
 10/1         西班牙        标售公债
 10/1         英国          标售2021年到期票息1½%公债
 10/1         法国          标售长期政府债券(OAT)
 10/1         日本          标售10年期政府公债
 10/1         日本          标售三个月期贴现国库券
 10/5  1350   法国          标售国库券(BTF)
 10/6         英国          标售票息为4½%的2034年到期公债
 10/6         日本          标售六个月期贴现国库券
 10/6         日本          增强流动性标售
 10/6         美国          发售三年期公债
 10/7         美国          标售10年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 郑茵 审校 许娜)

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