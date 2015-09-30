中港个股：中国中车签订780亿元重大合同，占2014年营业收入的65.2%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月30日 - 中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车 周三公告称，公司于近期签订若干项重大合同，合计金额约780.3亿元人民币，占公司2014年营业收入的65.2%。
公告显示，其中较大金额的合同包括：中国中车下属动车生产企业分别与中国铁路总公司签订了总计约605.1亿元的动车组销售合同；公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司与香港铁路有限公司签订了约48.4亿元的地铁销售合同；公司下属客车企业分别与中国铁路总公司签订了总计约36.4亿元的客车销售合同。
中车由中国南车与中国北车合并而成，双方合并于6月初完成，中国南车的简称自6月8日起变更为中国中车。
中国中车A股上一交易日收报12.67元，近一个月累积上涨4.8%。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”