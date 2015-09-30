《香港报摘》--经济日报9月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--饱受中外夹击，港股第三季急挫逾5,600点，史上最伤，国指 及A股第三季齐跌29%，跑输全球；投资界展望第四季走势，暂未乐观。
* 其他：
--美国高端化粧品牌雅诗兰黛（estee lauder）香港董事总经理区敏霞指，旅客缩减、黄金周效应淡化及高基数下，对＂十一＂黄金周仅审慎乐观。
--香港电视 早前就未能采用DTMB制式传送电视网络提出司法覆核，昨被判败诉。港视表示，正就上诉理由寻求法律意见，董事会亦正评估有关多媒体业务的财务影响，预期多媒体业务的可能减值亏损，将对财务业绩造成显着影响。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”