《香港报摘》--信报9月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--机管局就扩建机场第三跑道作出最新融资安排，放弃划一收取机场建设费每位180港元，改为按照离港旅客的飞行距离及机票等级划分。新方案中，短途经济客位下调至90港元，预期有七成离港旅客将缴付90港元或以下。
* 其他：
--商务及经济发展局局长苏锦梁表示，今年首八个月访港旅客人数按年微跌0.1%，9月上半月跌幅扩大至1.7%。政府宣布设立1,000万港元一次式配对基金，供旅游景点申请，在未来数月至明年3月加强海外宣传。
--远东发展 私有化帝盛酒店 决议案，昨天获帝盛独立股东大比数赞成通过。帝盛最后交易日预期为10月5日，10月16日正式除牌。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”