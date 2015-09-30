《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月30日

*工商时报：

--全球景气不振、大陆经济成长逐步放缓，台湾经济部次长卓士昭对台商喊话，政府希望台商务必将核心研发单位留在台湾，一次解决〞回台投资、提升技术、全球布局〞。

--避免海外授信风险提高，老银行各有一套。土地银行针对大陆及海外分行信用风险控管，除要求考量当地总体经济、产业发展、景气预测等因素，暨当地主管机关的规定，就各产业别、集团别的授信限额等订定〞Loan policy（借款政策）〞，承作的授信及投资也纳入总行各项信用风险集中度限额予以控管。

*经济日报：

--大企业裁员消息频传，非自愿性失业人数快速增加，劳动部统计，8月劳保局初次认定失业给付申请件数，较7月暴增近4,000件，攀升至9,200件，劳动部将密切关注未来走势。

--海基会董事长林中森表示，大陆海协会会长陈德铭将于10月16日率领台商考察〞一带一路〞西北路线。据悉，首批参与台商会长包括郭山辉、翟所领等约20人。

--经济部将向行政院长毛治国就巩固机械产业提出专案报告，预计从工具机控制器国产化、人才培训、行销配套、生产力4.0等四面向建议，盼度过这波景气低谷后，明年能一举冲破瓶颈，成为新一代兆元(万亿)台币的产业。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。