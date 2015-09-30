国际油市：原油期货下跌，API数据显示上周美国原油库存增加

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
布兰特原油 跌0.37美元，报每桶47.86。周二上涨0.89美元或1.9%，结算价报48.23美元。
美国能源资料协会(EIA)的官方一周库存数据将于周三出炉。
部分分析师认为，由于周三是9月底且是第三季最后一个交易日，因此盘面波动可能较大。
美国原油本月可能下挫9%，因在中国经济增长放缓忧虑加剧之际，大宗商品价格继续挫跌。
布兰特原油本月可能跌近12%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/张若琪 审校 李婷仪/戴素萍)
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