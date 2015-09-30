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货币新闻 | 2015年 9月 30日 星期三 08:42 BJT

国际油市：原油期货下跌，API数据显示上周美国原油库存增加

布兰特原油 跌0.37美元，报每桶47.86。周二上涨0.89美元或1.9%，结算价报48.23美元。

美国能源资料协会(EIA)的官方一周库存数据将于周三出炉。

部分分析师认为，由于周三是9月底且是第三季最后一个交易日，因此盘面波动可能较大。

美国原油本月可能下挫9%，因在中国经济增长放缓忧虑加剧之际，大宗商品价格继续挫跌。

布兰特原油本月可能跌近12%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/张若琪 审校 李婷仪/戴素萍)

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