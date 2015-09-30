《焦点》波动性导致全球第三季新股发行规模创2011年以来最低--数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**转危为安**
然而市场观察人士认为，大有理由看好今年划下正面句点。
“如今基本没有人质疑欧洲的经济成长，”高盛欧洲ECM共同主管Richard Cormack表示。
“欧洲已经转危为安，量化宽松至少会持续到明年此时，因此欧洲的货币环境将会持续支撑经济，即使美联储开始紧缩政策。”
荷兰银行 ，仍料将在年底前上市，估值为150亿欧元；同时在美国市场，支付处理公司First Data正在准备上市事宜，其市值可能超过200亿美元。
“整体来说，投资者在估价方面将会花上更多的时间；他们将会对此更加敏感，”摩根大通的欧洲、中东及非洲ECM共同主管Achintya Mangla表示。
“但这并不表示他们不愿意投资企业，或是不愿对呈现稳健的结构性成长的企业题材付出溢价。”(完) (编译 郑茵/许娜/戴素萍 审校 孙茉莉/王颖/徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”