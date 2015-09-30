《焦点》波动性导致全球第三季新股发行规模创2011年以来最低--数据

**转危为安**

然而市场观察人士认为，大有理由看好今年划下正面句点。

“如今基本没有人质疑欧洲的经济成长，”高盛欧洲ECM共同主管Richard Cormack表示。

“欧洲已经转危为安，量化宽松至少会持续到明年此时，因此欧洲的货币环境将会持续支撑经济，即使美联储开始紧缩政策。”

荷兰银行 ，仍料将在年底前上市，估值为150亿欧元；同时在美国市场，支付处理公司First Data正在准备上市事宜，其市值可能超过200亿美元。

“整体来说，投资者在估价方面将会花上更多的时间；他们将会对此更加敏感，”摩根大通的欧洲、中东及非洲ECM共同主管Achintya Mangla表示。