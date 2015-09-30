中国个股：山东高速拟投资济青高速公路改扩建项目，总投资约308亿元

路透上海9月30日 - 中国山东高速股份有限公司 周三公告称，为缓解济青高速公路交通压力，促进山东省经济快速发展，公司拟投资济青高速公路改扩建工程项目，总投资约为307.99亿元。

公告显示，考虑到济青高速公路改扩建工程项目投资及收益等方面具有较大风险，公司副董事长郑海军、董事许红明在表决时投了反对票。

济青高速全长318公里，是山东省建设的第一条高速公路。近年来，该路段实际交通量已经远超设计交通量，交通拥堵现象日益严重。济青高速改扩建项目将沿原济青高速公路扩建前行，由双向四车道拓宽至双向八车道，拓宽里程309.172公里，计划于今年10月底开工建设，2019年6月底建成通车。