中国个股：山东高速拟投资济青高速公路改扩建项目，总投资约308亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月30日 - 中国山东高速股份有限公司 周三公告称，为缓解济青高速公路交通压力，促进山东省经济快速发展，公司拟投资济青高速公路改扩建工程项目，总投资约为307.99亿元。
公告显示，考虑到济青高速公路改扩建工程项目投资及收益等方面具有较大风险，公司副董事长郑海军、董事许红明在表决时投了反对票。
济青高速全长318公里，是山东省建设的第一条高速公路。近年来，该路段实际交通量已经远超设计交通量，交通拥堵现象日益严重。济青高速改扩建项目将沿原济青高速公路扩建前行，由双向四车道拓宽至双向八车道，拓宽里程309.172公里，计划于今年10月底开工建设，2019年6月底建成通车。
山东高速A股周三收报5.74元，近一个月累计下跌8.16%。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”