《中国报摘》--其他报纸重要消息9月30日

**上海证券报**

--据悉，国家发改委等将启动智能制造、绿色制造和高端装备等一批重大工程，并在淘汰落后产能大思路不变的背景下，避免对产能过剩行业中的先进产能“一刀切”，以便让中国传统产业转型升级更“优质”。

--保监会信息显示，前海人寿大股东深圳市钜盛华股份在受让其他公司所持股份后，占前海人寿总股本达51%，从而实现绝对控股。

--根据上市银行半年报，融360金融搜索平台的上市银行信用卡业务报告称，除了累计交易额同比增长较快，信用卡新增发卡量却增长放缓。

--工商银行 发布互联网金融升级发展战略，并挂牌成立了网络融资中心。该行行长易会满表示，网络融资中心的目标是在五年内获取3,000万客户，完成3万亿元融资，成为全球第一网络融资银行。

**证券时报**

--据悉，上市券商继7月净利润环比下滑五成之后，8月全行业净利润环比再降逾三成，多数券商自营出现浮亏。有券商高管预计，券商9月净利润环比将下降两成左右。

--东方财富 公告，证监会无条件通过发行股份购买资产并募集配套资金事项。此次交易完成后，东方财富实现了对同信证券的全资控股。

--据统计，截至9月29日，公司债发行量达706只，去年同期为403只；发行规模达4,044亿元人民币，较去年同期的1,019.47亿元增长近3倍。

--据统计，去年以来泰康人寿股权五次变更，除中仪集团之外，另有四家国企股东通过股权转让相继退出泰康人寿。与此同时，大股东中国嘉德国际拍卖公司则步步增持。

**21世纪经济报 道**

--福能股份 公告，计划与长江电力 合资设立一家配电售电公司，试水配电售电市场。合资公司注册资本2亿元，二者在合资公司出资比例各占一半。

--据悉，P2P公司开鑫贷获得国开行2亿元天使轮融资。另外，在江苏发展的开鑫贷，计划在北京、上海、湖南、福建等地设立分支机构。(完)