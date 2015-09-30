《香港报摘》--其他报纸重要消息9月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 明报：
--自长江基建 宣布电能 合并计划后，一直持续增持两家公司股份的美资基金The Capital Group(CG)，首次连续两日停买电能股份，专攻长建。
--联交所网站披露，KKC CAPITAL及矽谷天堂分别以约5亿港元及4.2亿港元，认购正拓展金融租赁业务的国华 的可换股债券，每股作价0.18港元，较停牌前折让26.23%。
* 苹果日报：
--壹传媒 宣布，服务集团18年的执行董事丁家裕，辞去包括执董、营运总裁、财务总裁等所有行政职务，明年1月1日起生效。公司同时委任现职副财务总裁的周达权为执行董事、财务总裁及公司授权代表，明年1月1日生效。
* 东方日报：
--内地手机市场渐趋饱和，中兴通讯 终端战略与合作高级总监林玮民表示，中美均为主要市场，美国市场仍持续增长，未来三年会大幅增加市场推广费用，有信心能够达到智能手机出货量目标。
* 文汇报：
--粤海投资 早前斥逾30亿元人民币向母公司收购收费公路、供水与污水处理项目。公司主席黄少峰表示，股东对收购反应正面，相信交易可为现有业务带来互补作用，回报稳定可观且营运风险低。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”