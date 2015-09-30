《香港报摘》--其他报纸重要消息9月30日

* 明报：

--自长江基建 宣布电能 合并计划后，一直持续增持两家公司股份的美资基金The Capital Group(CG)，首次连续两日停买电能股份，专攻长建。

--联交所网站披露，KKC CAPITAL及矽谷天堂分别以约5亿港元及4.2亿港元，认购正拓展金融租赁业务的国华 的可换股债券，每股作价0.18港元，较停牌前折让26.23%。

* 苹果日报：

--壹传媒 宣布，服务集团18年的执行董事丁家裕，辞去包括执董、营运总裁、财务总裁等所有行政职务，明年1月1日起生效。公司同时委任现职副财务总裁的周达权为执行董事、财务总裁及公司授权代表，明年1月1日生效。

* 东方日报：

--内地手机市场渐趋饱和，中兴通讯 终端战略与合作高级总监林玮民表示，中美均为主要市场，美国市场仍持续增长，未来三年会大幅增加市场推广费用，有信心能够达到智能手机出货量目标。

* 文汇报：

--粤海投资 早前斥逾30亿元人民币向母公司收购收费公路、供水与污水处理项目。公司主席黄少峰表示，股东对收购反应正面，相信交易可为现有业务带来互补作用，回报稳定可观且营运风险低。（完）