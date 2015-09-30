港报社评：嘉能可债务恐慌，最怕雷曼翻版--经济日报9月30日

全球最大商品交易商之一嘉能可爆债务恐慌，掀环球股市剧震，此凸显环球需求不足，商品弱势难逃，更须关注会否掀雷曼式骨牌效应，甚至损国际金融系统稳定，演成黑天鹅危机。

港股昨随外围股市急挫629点，因环球商品价格续弱，市场忧最大商品交易商之一、涉90多种商品交易的嘉能可，恐难偿还高达300亿美元负债，其在伦敦上市的股价，在周一暴泻近3成，掀环球金融市场震荡，甚至有分析指恐成商品市场的雷曼翻版。

事实上，现时嘉能可的股价，已较2011年上市时大挫逾8成，单在过去一年市值已蒸发近500亿美元，实是一叶知秋，凸显商品市场颓势难挽。

因2008年金融海啸后，环球需求开始走下坡，尽管美国储局量宽与中国推＂4万亿＂谷投资，延缓商品价格下滑，惟此却难掩实体经济不振、对大宗商品需求续弱的现实，自2011年起，如黄金、矿产、农产品以至石油等价格相继大挫。由于环球经济弱势短期内难扭转，有分析更忧，商品市场熊市恐长达20年。

故嘉能可股价昨晚虽反弹，惟商品市场颓势短期内难改，或预视嘉能可纵能避过债务违约，较大规模重组甚或被拆骨抵债，恐难避免。且从环球股市昨天的波动预视，市场须慎防事态发展闹成意料之外的＂黑天鹅＂，酿全球更大剧震，个中风险至少有二。

其一，骨牌效应难料。嘉能可曾被市场视为优质企业，吸引不少机构投资者，如退休基金以至卡塔尔主权基金等入股。惟嘉能可违约风险飈升、股价更大幅蒸发，到底有多少投资者受到牵连，严重损手，要沽售其他金融资产以挖肉补疮，又或投资者纷抛售其他资源股避险，添环球市场沽压，殊难逆料。

其二，金融系统风险难测。嘉能可债台高筑，若进行债务重组以削债，持有其债券的金融机构势面临极大损失；且嘉能可一旦要大量抛售各种商品库存抵债，一下子有大量供应涌向市场，势酿商品价格暴挫，恐波及其他商品企业的资产质素与财务稳健，为这些企业提供信贷的金融机构，亦将被卷入难测的金融风险。

更惹忧心的是，相比雷曼所引致的金融海啸，最终有美国政府与联储局出手收拾，嘉能可总部在瑞士、主要上市地在伦敦、股权又分散，若遇不测不知找谁打救。故不少香港投资者虽对商品市场较陌生，仍须密切注视嘉能可会否演成黑天鹅事件，遭池鱼之殃。（完）

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