港报社评：水务署难卸铅祸责，区选战益重民生事--信报9月30日

铅水风波困扰了港人几个月，如今终于有一个比较明确的说法。由水务署领导的食水含铅超标专责小组发表初步调查报告，确认焊料含铅和焊接工艺欠佳，焊料的铅渗入喉管积聚，引致食水含铅超标，部分竟然高于英国标准585倍，令人咋舌。

尽管水务署的矛头指向业界，但正如发展局局长陈茂波承认，事件反映包括水务署在内各方持份者，对于焊接物引致食水含铅的后果认知不足。尤有甚者，水务署实在难以卸却监管疏漏之责，毕竟本港禁止使用含铅的焊锡已有几十年时间，若非水务署官员期间不闻不问，无法解释得了何以祸水长流。

铅水风波始于今年7月，九龙湾启晴邨居民屡次投诉不果，后经政党介入调查而揭发食水含铅量超标。随之而来的是铅水问题陆续浮现，不单止公屋，连私楼、医院和学校等等亦无一幸免。当中反映出来的现象十分让人吃惊，原来几十年以来，水喉匠毋须向水务署申报含铅焊料，署方现在才后知后觉规定申报。还有一点显得匪夷所思，水务署一直对水质的检测并不包括是否含铅。

专责小组的报告提出多项建议，包括提升水务工程期间的工地检查及测试制度、要求持牌水喉匠及认可人士进行水质测试时加入铅铬镉镍四项新的参数，以及水务监督研究使用其他喉料、房委会研究中央采购焊接物料等等。此外，专责小组又建议，尽快修订法例。

现行《水务设施条例》于1975年实施，40年来从未修订，提高罚则无疑是应有之义，否则无法与时并进。按现行法例，违规水喉匠最高罚款一万元，吊销牌照六个月，阻吓作用不大。问题是，若然修订法例并无切实执法，铅水风波始终是不可能解决的。正如民主党立法会议员黄碧云所言，专责小组至今只找出铅水来源，但未有找出成因，更未有提及部门惩罚问题，她认为水务署及房屋署在监管上有不可推卸的责任，期望以法官为首的调查委员会可尽快找出事件真相，杜绝同类事件再次发生。

谈及启晴邨经政党介入调查而终于令政府也＂信是有铅＂，有一点值得留意，今年的区议会选举，相信会有更多政党以民生议题作为切入点，争取选民支持。就以启晴邨为例，今年被纳入新增的＂启德北＂选区，泛民阵营正有意派出在邨内水龙头物料被发现不合规格后，多次联同居民请愿，争取全邨验血的一名民协社工参选，摆明车马今次选战会打铅水牌，并要求有关部门履行责任。

事实上，对于揭发铅水风波的民主党而言，有人认为可望扭转该党以往在民生议题上处于劣势的局面。据称，政府和建制派原本打算在政改方案被否决后，在今明两年的选举以＂票债票偿＂的口号狙击泛民，可是一来建制派在表决当日自导自演＂甩辘离场＂，票债票偿云云难以叫响，二来民主党揭发铅水流弊，成功转移焦点，将政府及建制派的部署打乱。换言之，民生议题有时候足以盖过政治争拗，特别是在区议会层面的选举，将益加明显。

在后政改时代，既然一人一票选特首的民主制度一时之间无法落实，那么民生议题顿然成为＂兵家必争之地＂，更何况，民生不离政治，政治不离民生，各政党若要在选战中突围，必须在民生议题之上多下工夫。

今年的区议会选举，既有传统政党，也有新进伞兵，部分有意参选者明言，必将透过种种民生议题狙击政府。不是说民生无小事吗？水务署之类的政府部门最好戒掉怠忽的陋习，否则民生议题随时演变成管治上的大难题。（完）

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