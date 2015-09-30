港报社评：汲取高铁超支延误教训，成立专组监督三跑工程--明报9月30日

机场管理局修订兴建机场第三条跑道（下称三跑）的融资方案，减少向旅客征收建设费，增加借贷比例，总的而言，新方案减低对旅客影响，机管局有足够能力举债，因此应可接受。不过，三跑是本港历来最昂贵基建工程，监于高铁香港段工程超支的惨痛教训，应该特别组织一个由政府、机管局、专家与社会人士组成的专责委员会，全程监督三跑工程，以免再出现人谋不臧而要全民埋单的情况。

三跑融资本来有4个途径，分别是﹕（1）向市场举债；（2）暂停向政府派息；（3）增加向航空公司征收使用机场的费用；（4）向离港旅客征收机场建设费。第2和第3项已确定，余下第1和第4项，若减少征收建设费，除非政府直接注资，否则机管局只有增加举债数额。新修订建设费对离境（包括过境）旅客征收，分别是短途经济舱旅客收90元，过境短途旅客收70元，长途头等或商务舱旅客收180元，短途头等或商务舱旅客收160元，机管局参照过各国和地区50多个机场的同类情况，本港的收费位处中游，应有一定竞争力。另外，机管局承诺建设费不会跟随通胀调整，即是固定在这个水平，相信获普遍接受程度较高。

建设费所占比率由原来近三成减至少于两成，融资收入减少260亿元，借贷比率由不足四成增至接近五成，增加160亿元，增至690亿元；另外，原方案在三跑于2023年启用之后，就可以停止征收建设费，新修订要延长最少5年征收期，不过，费用开征之后就成为常态，延期征收应该不会引发争议。

融资新方案，机管局要举债690亿元，对其评级或许有轻微影响，不过，政府全资拥有机场的资产，而本港财政健全，加上机管局营运连年有盈利，例如2014/15年度盈利超过60亿元，反映机管局有足够借贷承担能力，发债集资获市场接纳程度较高。据介绍，机管局将循三方面发债，分别是零售、机构投资者和伊斯兰债券，份额分配仍未披露；关于发债成本，零售债券无疑高很多，不过，机管局不宜因此而使零售债券在整体融资聊备一格，应该以促使更多市民参与建造三跑的角度，体待此事。

以机管局的属性和财务条件，它发行的债券会被视为稳健投资，市民多了这个投资产品，收取固定回报的同时，可为三跑建设提供资金，这是双赢局面，另外，对强化市民与基建的关系，可以起到积极作用。因此，机管局制订举债方案时，关于零售债券在举债所占份额，应该尽量满足市民的要求。

公布融资方案之后，三跑建设又推进一步。三跑是历来最昂贵的单项基建工程，耗费超过1400亿元，单是以新法填海，费用就超过200亿元，因此，这项工程可以用＂金钱堆出来的三跑＂来形容。近年，基建超支习以为常，市民社会有很大意见，政府推动建设遇到的阻碍，与此也有关系。虽然机管局高层信誓旦旦，声称三跑若有超支，将一力承担，但是机管局与其管辖的资产，由政府全资拥有，属于公共资产，若三跑超支，实际上仍由社会与市民分担，机管局只是代理人而已。因此，如何控制建造成本，不应该只由机管局说了算。

港铁对高铁工程管理不善，导致严重超支和延期完工，已经成为整体社会的噩梦，市民要分摊多少填补这个无底深潭，迄今政府也说不出个所以然来。三跑建造费用较高铁多逾一倍，以高铁工程的前车之监，政府应深度介入，防患于未然，杜绝因为管理出问题而超支的可能。 港铁董事会与机管局董事会结构类似，都有官员是董事会成员，不过，在高铁事件中，工程延误早有迹象，涉及高层管理人员自把自为，而董事会在状况外，并未与闻，事态说明这样的领导结构，就监管庞大建造工程存在缺陷；三跑工程应该汲取高铁的经验教训，另设专责委员会全程跟监工程进度，确保工程按原定计划进行。

这个委员会可由政府官员、机管局成员、专业人士和社会人士组成，定期开会并向社会市民交代进展，让三跑工程摊在阳光下，变相由全民监督，若能做到这样，相信可以减少工程超支和延误的机率。机管局高层就超支疑虑给市民定心丸，毕竟此乃口讲口赔，远远不够，机管局最能让市民放心的是积极推动成立专责委员会，由整体社会参与监察三跑工程。这个委员会胜过千言万语，值得政府和机管局积极考虑接纳。（完）

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