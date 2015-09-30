港报社评：财务新安排实事求是，三跑须尽快上马--文汇报9月30日

机管局公布经修订后的机场三跑道（三跑）财务安排，原先提出向旅客收取的＂机场建设费＂将由划一收费改成分级征收，部分征费可望由原先建议的180元，大幅减少至90元或以下。调整后的三跑财务安排，遵循＂用者自负＂的融资原则，避免政府因兴建三跑而背负沉重的财政包袱，亦正视广大乘客对于＂机场建设费＂负担的看法及诉求，在定价上酌情兼顾，实事求是，值得肯定。三跑建设关乎本港航空业的长远发展，兴建刻不容缓，政府应全力加快进度，推动工程早日顺利上马，既有效控制成本，更提升香港竞争力。

兴建三跑将耗资1400多亿元，是本港历来最贵的基建项目，项目的融资方式、成本效益备受关注。为了避免工程开支对政府财政造成沉重负荷，当局采取了由机管局向市场发债，以及以＂用者自付＂原则，向旅客征收＂机场建设费＂及增加航空公司收费来筹集三跑建造费。

对于最初考虑的＂一刀切＂征收180元＂机场建设费＂方案，社会存在较大争议。在听取了不同声音，吸纳了相关有益建议后，当局改为按照机票的长短途和票价水平，分级征收＂机场建设费＂，大幅调低征费水准。分级征费更符合公平原则，让不同类别的乘客承担相应级别的收费，社会更容易接受；调低征费水准，这正正是当局正视广大乘客负担能力，回应社会诉求的积极体现。另外，修订后的财政安排仍遵循＂用者自付＂的原则，不会因减少了征费而对公共财政造成额外压力，同时为三跑的尽快上马提供财政保障。这一修订方案，实事求是，务实进取，兼顾了发展需要和社会诉求。

解决了三跑工程＂钱从何来＂的问题后，接下来就要着手让三跑项目尽快＂向前行＂。在人工、材料随通胀有升无降的情况下，三跑工程拖延一日，成本造价只会越来越高，香港航空枢纽的优势地位更可能随时会被地区竞争者削弱、抢走。三跑项目本来已经落后于本港航空业发展的需要，不应像其他大型基建一样，重蹈＂蹉跎岁月＂的覆辙，必须加快步伐，全力争取令工程顺利早日动工，巩固香港航空业的优势，将三跑变为本港经济的助推器，惠及香港社会和更多香港市民。（完）

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