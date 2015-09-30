港报社评：减建设费有利三跑落实--星岛日报9月30日

机场管理局兴建第三条跑道的财务安排，原建议向离港旅客一律收取180元建设费，引起热烈议论。经过几个月研究，安排作了修改，占离港旅客七成的短途经济客位乘客只须付最多90元，减幅达五成，为此机管局将要多举债160亿元。此一调整应可消减公众的反弹，避免社会聚焦于建设费争论，将有利于三跑顺利落实。 掏市民荷包，从来都是不受欢迎的事。机管局最初提出向乘客收180元，是基于财务专家的＂数字＂估算，定出一个对机管局最稳妥的负债水平，不够之数则向乘客收建设费补足，依此计出划一收取上述金额。此议一出，旋即引起不少反对声音，因为不少市民喜爱短程旅游，且十分频密，每次要付180元自然＂肉痛＂。旅游业界不想影响市民外游意欲，部分也有异议。

第三条跑道本来已是争论议题，环保团体与一些政党人士一直摩拳擦掌，从不同方面作出挑战，包括就环评报告及行会决定等提出五项司法覆核，想尽办法加以阻挠。机管局收取建设费之议，给他们提供另一个焦点，可掀起舆论抨击。 过往一些大型基建项目举步维艰，主要因为纠缠于社会争论，要耗费大量时间解决争拗，相信机管局经过重新考虑后，也明白了这点，希望尽量避免重蹈其他基建的覆辙。依此思路，高明的做法是适当增加借贷额，然后大幅调低建设费，至大多数市民和业界可接受的水平，以减低爆发争论的机会，让三跑工程可如期进行。 新的收费建议是区分长途与短途，以及头等商务与经济客位旅客，令占大多数的短途经济客位旅客所付费用大减，对不同旅客反应的考虑比第一轮建议精细得多，也更合理，显示机管局对此作过一番细密盘算。据知该局曾向1,300名旅客进行过民意调查，多数接受收取90元，相信公众对此也不会有太大异议。 此外，机管局增加了借贷的方法，主要是发行零售债券，这对争取公众支持三跑，也有一定作用。机管局盈利能力高，信贷评级良好，市民对其债券必然有信心，加上目前利息低，将来即使进入加息周期，幅度也不会大，对找寻投资机会的市民而言，在市场波动的环境，购三跑债券是一个极佳选择。市民持有这债券，等于将资金＂押注＂于三跑，当然都希望这项世纪工程顺顺利利，将来带来丰厚盈利，间接成为三跑的鼎力支持者。 香港机场已接近饱和，到二至三年后将达瓶颈，乘客量不可能再增长，如香港要扩大客流，兴建三跑势在必行。机管局提出的新财务安排，应有助减少阻力，对闯过未来的难关，走出了重要一步。（完）