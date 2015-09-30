中国经济：未来三年网络信息基建投资将超过1.2万亿元--发改委

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月30日 - 中国国家发改委副主任林念修预计，未来三年，中国网络信息基础设施建设投资将超过1.2万亿元人民币，互联网＋新技术制造、能源等将形成一大批新的投资热点；“互联网＋”将催生大量新消费。
中国证券报周三援引林念修在2015中国“互联网+”峰会的话称，2014年中国信息消费规模达到2.8万亿元，预计2015年将达到3.2万亿元，目前互联网直接关联产业对中国GDP贡献率达7%以上。
林念修表示，将加大政策支持，在政策环境方面研究制定准入互联网清单；在全面创新改革试验区域，和国家自主创新示范区等地，组织开展“互联网＋”创新发展试点；将综合运用政策先行先试、单项建设资金、投资基金等各类手段，对区域试点进行支持。
对于指导意见中提到的“实施重大工程包”计划，林念修在会上表示，将在（意见中提及的）11个重点领域，推进实施“互联网＋”重大工程，抓好一批有影响能落地的重点项目；同时在全面创新改革试验区域，和国家自主创新示范区等地，组织开展“互联网＋”创新发展试点；将综合运用政策先行先试、单项建设资金、投资基金等各类手段，对区域试点进行支持。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”