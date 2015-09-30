《交易视点》短率预期有下修空间，观察10年期台债走势--元大宝来证

路透台北9月30日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾经济基本面仍处于疲弱状态，尽管市场资金已相当宽松，央行仍采降息来因应经济下行状况，但未来民间投资情况需观察，而在公债市场方面，短率预期配合货币市场仍存有下修空间，10年期将观察是否已反应降息预期，预估而本周十年券104/12期 成交区间在1.10%-1.20%，而五年券104/9期 则在0.70%-0.80%。