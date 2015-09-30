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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 09:02 BJT

《交易视点》短率预期有下修空间，观察10年期台债走势--元大宝来证

路透台北9月30日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾经济基本面仍处于疲弱状态，尽管市场资金已相当宽松，央行仍采降息来因应经济下行状况，但未来民间投资情况需观察，而在公债市场方面，短率预期配合货币市场仍存有下修空间，10年期将观察是否已反应降息预期，预估而本周十年券104/12期 成交区间在1.10%-1.20%，而五年券104/9期 则在0.70%-0.80%。

本周市场仍持续关注美联储所在意的就业市场数据，ADP及非农就业数据，在就业市场及房市所公布的讯息都以温和稳健脚步前进，而制造业受到全球景气复苏程度低迷影响，制造业数据则时好时坏，加上世界上最大原物料需求国-中国因经济下行需求放缓造成大宗商品价格持续在低档去盘旋，让通膨未来走势较难以预估进而影响薪资调涨幅度。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)

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