中国个股：建发股份拟将旗下供应链运营及房地产开发分立上市

路透上海9月30日 - 中国厦门建发股份有限公司 周三公告称，拟将旗下供应链运营和房地产开发两大业务分立上市，建发股份将存续经营供应链业务，分立而出的建发发展则将承接原上市公司的房地产业务，并在上交所上市。

分立上市在中国A股市场并不多见，例如东北高速分立为龙江交通 和吉林高速 。

公告显示，建发股份划分其持有的房地产子公司股权，包括联发集团的95%股权、建发房产的54.654%股权、天津金晨的100%股权等划入分立后新设立的建发发展。

为避免分立出现零碎股，建发股份拟在实施本次分立的同时实施每10股转增9股送红股1股并现金分红0.15元的分红送转方案，在假设没有异议股东行使收购请求权的情形下，方案实施后公司的股本将增加一倍，变为56.70亿股，使得分立后建发股份的股本与建发发展的股本均可设为28.35亿股。

若平均划分，则原建发股份所有股东在分立实施股权登记日持有的每股公司股票将转换为1股建发股份的股份和1股建发发展的股份。本次分立需获得国资监管部门、公司股东会及中国证监会的核准。

建发股份表示，分立有助于公司减少管理层级、实施专业化经营管理，同时有利于发挥资本市场对并购的支持作用，实现跨越式发展。

公司亦指出，目前供应链运营业务在公司整体估值框架内未能充分反映其价值，大大提升了公司的并购成本；同时，由于在实施行业整合类并购时同行业的交易对方可能对公司的另一主业相对比较陌生，以上市公司的股份作为支付手段可能会令交易对方被迫间接持有另一个业务的权益，从而降低了并购成功的可能性。