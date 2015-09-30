建信期货：沪深300期指净多持仓略增，短期股市延续调整态势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月30日的《期货日报》：
周二中国股市受欧美股市普跌影响承压调整，伴随期指持仓持续小幅回升，上证50指数、沪深300指数和中证500指数分别下跌1.97%、1.97%、1.87%，期指贴水幅度变化不大。IF四份合约合计增仓216手至39,457手，IH四份合约合计增仓517手至17,528手，IC四份合约合计减仓38手至13,837手。按照一般规律，国庆节前股市通常走上升行情，如今持仓量持续回升，但成交量未能有效放大，市场参与热情下降，显示出多空双方的谨慎心态，预计短期内股市延续调整态势，大幅反弹概率较小。
操作上，由于股市增仓下行，市场参与热情不足，多空双方对节后行情均比较谨慎，预计短期股市延续调整态势，但由于期指前十持仓净多率回升，股市小幅收红的概率依然存在。为规避国庆长假风险，建议投资者持短线思路参与交易，降低仓位轻仓过节。在跨品种套利方面，由于节后当月合约剩余交易日较少，目前贴水幅度较大的IC1510收敛速度将快于IH1510，建议投资者尝试介入买IC1510卖IH1510的套利组合。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”