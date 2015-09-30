建信期货：沪深300期指净多持仓略增，短期股市延续调整态势

以下内容节选自9月30日的《期货日报》：

周二中国股市受欧美股市普跌影响承压调整，伴随期指持仓持续小幅回升，上证50指数、沪深300指数和中证500指数分别下跌1.97%、1.97%、1.87%，期指贴水幅度变化不大。IF四份合约合计增仓216手至39,457手，IH四份合约合计增仓517手至17,528手，IC四份合约合计减仓38手至13,837手。按照一般规律，国庆节前股市通常走上升行情，如今持仓量持续回升，但成交量未能有效放大，市场参与热情下降，显示出多空双方的谨慎心态，预计短期内股市延续调整态势，大幅反弹概率较小。

操作上，由于股市增仓下行，市场参与热情不足，多空双方对节后行情均比较谨慎，预计短期股市延续调整态势，但由于期指前十持仓净多率回升，股市小幅收红的概率依然存在。为规避国庆长假风险，建议投资者持短线思路参与交易，降低仓位轻仓过节。在跨品种套利方面，由于节后当月合约剩余交易日较少，目前贴水幅度较大的IC1510收敛速度将快于IH1510，建议投资者尝试介入买IC1510卖IH1510的套利组合。(完)

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