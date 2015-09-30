全球金市：铂金料将创下七年内最大季度跌幅，受大众汽车丑闻拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
本季铂金下挫15%，连续第五季下跌，也是2008年第三季以来最差的季度表现。铂金本月跌掉9%，为2012年5月以来最大单月跌幅。
大众汽车传出美国尾气排放测试作弊丑闻后，部分人士认为可能影响柴油汽车需求，铂金因而遭受重创。铂金广泛用于汽车催化剂的制造，尤其是柴油引擎。
即便在上周大众汽车丑闻爆发之前，市场业已受到打击，因南非主要铂金生产商结束去年为期五个月的罢工，导致供应增加，且中国珠宝首饰需求放缓。
另一方面，钯金 上涨，因投资者认为汽油车需求可能增加。钯金跳涨9%，料将创下2013年7月以来最佳单月涨幅，不过季度料仍为下跌局面。
现货金 几无变动，报每盎司1,126.60美元。金价料创下一年内最差季度表现，跌幅将近4%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”