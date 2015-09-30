全球金市：铂金料将创下七年内最大季度跌幅，受大众汽车丑闻拖累

本季铂金下挫15%，连续第五季下跌，也是2008年第三季以来最差的季度表现。铂金本月跌掉9%，为2012年5月以来最大单月跌幅。

大众汽车传出美国尾气排放测试作弊丑闻后，部分人士认为可能影响柴油汽车需求，铂金因而遭受重创。铂金广泛用于汽车催化剂的制造，尤其是柴油引擎。

即便在上周大众汽车丑闻爆发之前，市场业已受到打击，因南非主要铂金生产商结束去年为期五个月的罢工，导致供应增加，且中国珠宝首饰需求放缓。

另一方面，钯金 上涨，因投资者认为汽油车需求可能增加。钯金跳涨9%，料将创下2013年7月以来最佳单月涨幅，不过季度料仍为下跌局面。

现货金 几无变动，报每盎司1,126.60美元。金价料创下一年内最差季度表现，跌幅将近4%。(完)

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