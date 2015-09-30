《路透晚报》--9月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：对小排量汽车实施税惠，加快海绵城市建设--国务院

中国国务院周二表示，支持新能源和小排量汽车发展措施，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策；部署加快雨水蓄排顺畅合理利用的海绵城市建设，有效推进新型城镇化。

--中国外汇：6月末全口径外债余额16,801亿美元，短期外债占比70%--外管局

中国国家外汇管理局周三公布，中国6月末全口径外债余额16,801亿美元；其中，短期外债余额11,701亿美元，中长期外债余额为5,100亿美元。

--中国央行：三季度62.2%银行家认为宏观经济偏冷，较上季上升2.7个百分点

中国央行周三发布调查报告称，三季度中国62.2%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，较上季上升2.7个百分点。

--中国央行：三季度企业家经营景气指数为49.4%，环比降2.3个百分点--调查

中国央行周三发布三季度企业家问卷调查报告显示，中国三季度企业家经营景气指数为49.4%，较上季下降2.3个百分点。

--中国央行：三季度倾向于“更多储蓄”的居民占44%，较上季提高4.1个百分点

中国央行周三发布调查报告称，三季度48%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季提高0.6个百分点；当期物价满意指数为27.8%，较上季下降 0.6个百分点。

--中国央行：8月外汇储备中的证券类资产减少千亿美元，黄金略增52万盎司

中国央行周三公布的数据显示，8月中国外汇储备中的证券类资产较上月大幅减少955亿美元，同期的黄金储备则略增52万盎司。以上变动是导致8月末中国外汇储备环比下降939亿美元的主要原因。

--中国经济：中央财政引导设立总规模1,800亿元PPP融资支持基金--财政部

中国财政部周三公告，中央财政引导十家机构设立中国政府和社会资本合作（PPP）融资支持基金，基金总规模1,800亿元人民币，将作为社会资本方重点支持公共服务领域PPP项目发展，提高项目融资的可获得性。

--中国经济：未来三年网络信息基建投资将超过1.2万亿元--发改委

中国国家发改委副主任林念修预计，未来三年，中国网络信息基础设施建设投资将超过1.2万亿元人民币，互联网＋新技术制造、能源等将形成一大批新的投资热点；“互联网＋”将催生大量新消费。

--路透专访：香港预期2-4%的GDP增长将成“新常态”--财政司长

香港财政司司长曾俊华周三表示，预期2-4%的GDP增长率将成为本地经济的＂新常态＂，此增速只为2011年的一半，因外向型经济的香港，正克服中国大陆以及其他国家增长放缓带来的挑战。

--香港数据：8月底止外汇基金总资产降至32,391亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）周三公布，截至2015年8月底止外汇基金总资产为32,391亿港元，较7月底减少255亿港元。

--台湾数据：8月景气对策信号为代表低迷的蓝灯，综合判断分数仍为14分

台湾国家发展委员会周三称，8月景气对策信号持续为代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数仍为14分。

【金融】

--两岸金融：中国工行称终止认购台湾永丰银行股权，双方继续战略合作

中国以市值计最大银行--工商银行周三宣布，将终止认购台湾永丰金控旗下永丰银行20%股权，因法规上尚未可行，但称将继续与永丰金、永丰银开展互惠互利的战略合作。

--中港个股：工行成立网络融资中心，目标是成为全球第一网络融资银行

据上海证券报周三报导，继今年3月在国内商业银行中第一次完整发布e-ICBC互联网金融品牌后，中国以市值计最大银行--工商银行发布互联网金融升级发展战略，并挂牌成立了网络融资中心，目标是成为全球第一网络融资银行。

--中国基金：大成基金多渠道促国际化业务，下一步视野将拓展至欧美

中国公募基金--大成基金管理有限公司正积极进行国际化业务布局，以因应中国居民全球资产置配需求。无论是产品设计还是投资模式，大成基金均将有新的突破，下一步大成的视野还将拓展至欧美地区，通过寻求战略合作伙伴、共建投资平台、收购并购等方式开展合作。

--中国基金：英国安本资产将在上海自贸区设首家外商独资基金公司--报载

据第一财经日报官网报导，上海自贸区研究协调中心秘书长徐明棋周二在一研讨会表示，英国最大的一家公募投资基金--安本资产管理有限公司(Aberdeen）获准在上海成立外商独资公司，即将落户上海自贸区陆家嘴区，这将是国内首家外商独资基金公司。

【固定收益】

--新债招标：汇丰香港10亿元三年期熊猫债，票面利率3.50%--业内人士

业内人士透露，汇丰控股 HSBA.L 旗下香港上海汇丰银行有限公司上日在中国银行间债市簿记建档发行的10亿元人民币三年期债券（熊猫债），票面利率为3.50%。

--中企海外债券：国开行发美元及欧元双币种债，为外债管理改革后首宗

中国国家开发银行周三称，为配合国家“一带一路”战略，该行成功境外发行美元及欧元双币种债券，为阔别国际债市10年后再次回归，也是国家发改委将外债管理体制改为备案制后的首次发行，为中资机构后续境外发行外币债券树立了基准。

--《中国债市每日综述》收益率几无变动，短期券价或回调但无碍向好趋势

中国银行间债市周三现券收益率和IRS(利率互换)均几无变动，国庆假期前成交亦显清淡。交易员称，部分机构提前休假致市场买卖稀少，这种情况或延续至节后前几个交易日；虽需要警惕短期获利回吐，但基本面和资金面仍利好债市。

--中国货币市场：回购利率略升，季末流动性尚可但隔夜资金供不应求

中国银行间市场周三主要回购利率略升。季末最后一个交易日市场流动性尚可，尽管部分大行一度有融入需求但规模有限，资金面基本已平稳度过季末及国庆长假前的考验。

【外汇】

--中国外汇：经常账户较大顺差及较强外资吸引力令汇率基本稳定--外管局

中国国家外汇管理局周三表示，中国经常账户将在货物贸易主导下持续较大顺差，加之中国对外资尤其是长期资本仍具有较强的吸引力等因素，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。

--中国汇市：人民币收创近一个月新高与离岸仍倒挂，但不具持续升值条件

人民币兑美元即期周三连五日收升并创近一个月新高，但较开盘回吐近半涨幅，中间价亦持续走升。交易员称，离岸连续强势明显提振在岸，但人民币持续升值条件并不具备，国内经济仍面临较大下行压力；央行近期引导人民币走强，或为应对外部变动预留波动空间。

--CNH动态：“维稳”基调下离岸人民币再超在岸，“倒挂”走势料持续至节后

离岸人民币兑美元继昨日强势上攻后，周三走势相对平稳，并与在岸汇率价差仍保持倒挂近一百个点子。交易人士认为，临近“十一长假”，市场频现干预之手，近日人民币凌厉走势逼退空头，凸显监管层“维稳决心”。

--人民币衍生品：美元掉期曲线整体持稳，隔夜升水因流动性不足波动较大

中国境内美元/人民币掉期曲线周三略微抬升，因国庆假期临近，除超短端掉期，其他期限波幅均较有限。交易员称，因资金面整体维持宽松，部分机构调整此前过度备付的应对季末和国庆长假头寸，导致各个期限掉期升水出现回落，节后料仍有一定下行空间，但亦需观察央行是否有进一步宽松动作。

--中国央行：授权赞比亚中国银行担任赞比亚人民币业务清算行

中国央行周三发布公告称，根据中国人民银行与赞比亚中央银行合作备忘录相关内容，中国人民银行决定授权赞比亚中国银行担任赞比亚人民币业务清算行。

--离岸人民币：香港8月底人民币存款环比降1.5%至9,790亿，五个月来首跌

香港金融管理局（HKMA）周三称，截至今年8月底为止，香港人民币存款为9,790亿元，按月减少1.5%，为五个月以来首次下跌。 【证券/行业】

--中国房地产：不限购城市居民首套房首付款比例调整为不低于25%--央行

为进一步改进住房金融服务，支持合理住房消费，中国人民银行和中国银行业监督管理委员会周三联合发布通知称，在不实施“限购”措施的城市，对居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例调整为不低于25%。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比再创纪录新低至65%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比再创纪录新低，人民币贬值预期及美元升息大概率事件下全球金融市场动荡，使得基金经理持股信心下降。

--中国股市：沪综指缩量收升，三季度重挫逾28%创七年半最大单季跌幅

中国股市沪综指周三缩量收涨，但三季度创下七年半来最大单季跌幅。分析师指出，随着隔夜美股反弹，外盘给A股市场带来的压力减轻，而部分投资者今提前买入，期待长假之后股票上涨获利，大盘今日温和上涨，但成交创出逾10个月新低。

--中国能源：推进太阳能热发电示范项目，单机容量不低于5万千瓦--能源局

中国国家能源局周三发布通知，为推动中国太阳能热发电技术产业化发展，决定组织一批太阳能热发电示范项目建设；支持的示范项目应达到商业应用规模，单机容量不低于5万千瓦。

--中美关系：中方团队已正式提交参建美国加州高铁意向书--新华

新华社周三报导称，据美国加利福尼亚州高速铁路局公布，包括中国高铁有关公司在内的35个美国和其他国家企业或团队，已在28日最后期限之前提交了参与建设加州高铁的意向书。

--中港个股：中国中车签订780亿元重大合同，占2014年营业收入的65.2%

中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车公告称，公司于近期签订若干项重大合同，合计金额约780.3亿元人民币，占公司2014年营业收入的65.2%。

--香港个股：辉山乳业称河北食品药品监管局撤销针对公司乳品安全通告

中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公布，河北省食品药品监督管理局周二深夜发布说明，确认撤销其于本月24日发布针对公司乳品的产品安全通告。

--中国个股：山东高速拟投资济青高速公路改扩建项目，总投资约308亿元