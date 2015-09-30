印尼经济：政府出台第二轮经济刺激举措以吸引投资者

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达9月29日 - 印尼周二公布三周以来的第二轮经济刺激举措，以进一步吸引投资、扶持印尼卢比、并恢复经济增长。印尼是东南亚最大经济体。
新举措内容包括减少采矿以及在工业经济开发区设立企业所需的许可证数量。此外，政府还将取消船只、飞机和火车的增值税。
“这对向民众以及周边国家发出印尼欢迎投资者的信号，”印尼内阁秘书Pramono Anung告诉记者。
商界人士称，政府需要采取更大胆的措施来提振经济。
印尼股市 今年迄今跌21%；印尼卢比 跌近16%，在亚洲货币中表现之差仅次于马币(林吉特) 。
印尼卢比兑美元周二创17年低点14,730卢比。(完) (编译 孙国玉；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”