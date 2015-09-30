版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 09:40 BJT

中国热股：汽车股早盘大涨，因国务院对购买小排量汽车实施减税

路透上海9月30日 - 中国股市汽车股周三早盘大涨，因国务院昨宣布将对小排量汽车减半征收车辆购置税等利好。

开盘4分钟，悦达投资 、江淮汽车 、长安汽车 和上汽集团 等汽车股均涨幅居前。其中，悦达投资涨停，上汽集团报17.2元，涨6.44%。

国务院周二举行的常务会议决定，自10月1日起至明年底，对购买1.6升以及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠，并加快淘汰营运黄标车，允许地方政府将盘活的财政存量用于推动淘汰工作。 （完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐