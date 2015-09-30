中国热股：汽车股早盘大涨，因国务院对购买小排量汽车实施减税

国务院周二举行的常务会议决定，自10月1日起至明年底，对购买1.6升以及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠，并加快淘汰营运黄标车，允许地方政府将盘活的财政存量用于推动淘汰工作。 （完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)