中国热股：汽车股早盘大涨，因国务院对购买小排量汽车实施减税

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月30日 - 中国股市汽车股周三早盘大涨，因国务院昨宣布将对小排量汽车减半征收车辆购置税等利好。
开盘4分钟，悦达投资 、江淮汽车 、长安汽车 和上汽集团 等汽车股均涨幅居前。其中，悦达投资涨停，上汽集团报17.2元，涨6.44%。
国务院周二举行的常务会议决定，自10月1日起至明年底，对购买1.6升以及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠，并加快淘汰营运黄标车，允许地方政府将盘活的财政存量用于推动淘汰工作。 （完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”