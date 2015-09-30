版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 10:20 BJT

企业并购：力拓开始分拆煤炭业务，向New Hope出售6亿美元资产

麦格理和摩根士丹利分析师称，力拓对Bengalla股权开出的价码，比他们对自身煤炭资产的估值要高一些。

在中国增长放缓导致大宗商品价格全线下挫的背景之下，力拓寻求出脱较不赚钱的业务，以确保兑现提高派息的承诺并集中精力发展铁矿石及铜矿业务。

一直到不久前，嘉能可 还被视为希望最大的买家，因该公司在同一区域也有煤矿业务。

但随着嘉能可债务忧虑加重，一些分析师甚至揣测其或将开始出售自家矿场，接手Bengalla的可能性日益缩小。

作为Bengalla出售计划的一部分，力拓和日本三菱商事 同意解散猎人谷的一家煤炭合资企业，各自直接持有先前合资公司所持矿山股权，这样或许让力拓更容易出售其剩余持股。

力拓拒绝评论是否在找机会出售所持有的那些较大矿山的股份。(完) (编译 许娜/李婷仪 审校 郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐