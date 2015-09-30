企业并购：力拓开始分拆煤炭业务，向New Hope出售6亿美元资产

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
麦格理和摩根士丹利分析师称，力拓对Bengalla股权开出的价码，比他们对自身煤炭资产的估值要高一些。
在中国增长放缓导致大宗商品价格全线下挫的背景之下，力拓寻求出脱较不赚钱的业务，以确保兑现提高派息的承诺并集中精力发展铁矿石及铜矿业务。
一直到不久前，嘉能可 还被视为希望最大的买家，因该公司在同一区域也有煤矿业务。
但随着嘉能可债务忧虑加重，一些分析师甚至揣测其或将开始出售自家矿场，接手Bengalla的可能性日益缩小。
作为Bengalla出售计划的一部分，力拓和日本三菱商事 同意解散猎人谷的一家煤炭合资企业，各自直接持有先前合资公司所持矿山股权，这样或许让力拓更容易出售其剩余持股。
力拓拒绝评论是否在找机会出售所持有的那些较大矿山的股份。(完) (编译 许娜/李婷仪 审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”