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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 09:51 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在疲软的建筑许可数据公布后略有下跌

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* 澳元/美元下跌几个跳动点，因澳洲建筑许可数据逊于预期

* 澳洲8月建筑许可较前月下跌6.9%，路透调查预期降幅仅为2%

* 澳元/美元起初出现空头回补，后遇阻于0.7020

* 澳元/美元随后逐步走跌，数据公布后触及0.7002

* 澳元/美元在亚洲时段料保持淡静，伦敦市场月末定盘所产生的资金流动应有利于美元

(完)

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全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 杜明霞)

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