保险产业：天津港爆炸事故化学污染或加重保险公司成本

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦9月29日 - 保险专家称，上个月中国天津港爆炸事故造成的化学污染，可能会增加保险公司的成本，目前该爆炸事故的理赔成本预计已超过30亿美元。
首当其冲受到影响的或许是中资保险公司，不过外国保险和再保险商可能也会在截至9月当季提列与8月12日爆炸事故有关的拨备；该事故导致逾160人丧生。
再保险机构Guy Carpenter称，该事故的保险损失可能高达33亿美元。但这一预期并不包括清理成本和污染成本。
虽然对于污染成本尚无预期，但美国食品药物管理局本月表示，对天津港8月12日当天或之后发出的食品、药品和医疗设备将加强监督。
专家称，天津爆炸事故现场周围设有隔离区，增加了损害评估的难度。
除了食品和药品可能污染之外，一家再保险公司称，化学品有可能会腐蚀爆炸地点临近地区的汽车。另一家保险公司则称，污染损害可能波及更多的保险门类，例如航空。
不过天津爆炸事故的保险损失预计不会达到2011年泰国洪灾时的110亿美元。但保险专家称，可能需要几个月时间才能知道总体损失有多少。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”