香港热股：香港电视网络复牌早盘初段跌逾10%，司法覆核败诉或需减值

路透香港9月30日 - 主要提供多媒体制作及内容分销的香港电视网络有限公司 周三复牌早盘初段跌逾10%，因司法覆核败诉后公司可能需要就业务进行资产减值。

香港时间10:09，该股跌10.33%，报1.65港元；大市恒生指数 则升0.86%。

香港高等法院周二颁布判词，裁定电视网络针对通讯事务管理局办公室的决定所提出的司法覆核申请败诉，香港电视网络称，现正就上诉理由寻求法律意见。

香港电视网络于2013年申请免费电视牌照失败后，以1.57亿港元购入中国移动 香港子公司及其综合传送者牌照，藉以DTMB制式传输节目，惟遭到通讯事务管理局办公室叫停，理由是流动电视持牌人“入屋”服务须领取电视牌照，香港电视网络遂申请司法覆核。

香港电视网络称，公司将与通讯事务管理局办公室探讨采用另一个传送制式的技术可行性，由于当前出现的不确定因素，董事会现正就有关其多媒体业务的财务影响进行评估。

“视乎进一步的业务发展，本集团预期，截至今年底止全年业绩将可能出现多媒体业务的减值亏损，这可能对财务业绩造成显着的影响。”公司并称。（完）

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