日本股市：自八个半月低点反弹，日本烟草因并购传闻下挫

分析师表示，在本周稍晚公布重要经济数据前，大多数投资人仍在场外观望。

日本央行短观调查及中国采购经理人指数将在周四公布，美国则将在周五公布就业报告。

另一方面，根据日本交易所集团(JPX)，作空比率达到纪录高位43.4。

“今天是技术性反弹，颓势似乎暂停。但工厂数据令市场担忧，”SMBC日兴证券投资研究暨投资者服务总经理Chihiro Ohta表示。

他称，疲弱的生产令日本经济前景蒙尘，市场聚焦于企业是否对其全年预测仍保持乐观看法。

日本烟草(JT) 逆势下挫10%，之前该公司同意斥资6,000亿日圆，收购Natural American Spirit的美国以外烟草业务。后者是Reynolds American旗下子公司。