日本股市：自八个半月低点反弹，日本烟草因并购传闻下挫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
分析师表示，在本周稍晚公布重要经济数据前，大多数投资人仍在场外观望。
日本央行短观调查及中国采购经理人指数将在周四公布，美国则将在周五公布就业报告。
另一方面，根据日本交易所集团(JPX)，作空比率达到纪录高位43.4。
“今天是技术性反弹，颓势似乎暂停。但工厂数据令市场担忧，”SMBC日兴证券投资研究暨投资者服务总经理Chihiro Ohta表示。
他称，疲弱的生产令日本经济前景蒙尘，市场聚焦于企业是否对其全年预测仍保持乐观看法。
日本烟草(JT) 逆势下挫10%，之前该公司同意斥资6,000亿日圆，收购Natural American Spirit的美国以外烟草业务。后者是Reynolds American旗下子公司。
东证股价指数 涨2.1%至1,404.80。JPX-日经400指数 升2.1%报12,574.88点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”