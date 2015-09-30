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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 10:40 BJT

台湾股市：恢复交易后下跌，芯片类股表现出色

路透台北9月30日 - 台湾股市周三下跌，但跌幅有限，受海外市场走势以及本地芯片(晶片)类股上涨提振。

0214GMT，台股加权股价指数 跌0.3%至8,106.16点，上周五收涨0.1%。

台湾金融市场周一和周二因假日和台风休市。

上周四台湾央行实施了六年来首次降息，以刺激经济增长。

虽然中国内地国庆长假将至，投资者或有机会在不必担心中国内地金融市场的情况下逢低买进，但台湾股市涨势可能有限，因围绕台湾本地经济的担忧挥之不去。

电子类指数 持平，金融保险类指数 跌1.7%。

全球最大芯片代工商台积电 涨1.6%。(完)

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