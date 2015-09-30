台湾股市：恢复交易后下跌，芯片类股表现出色

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月30日 - 台湾股市周三下跌，但跌幅有限，受海外市场走势以及本地芯片(晶片)类股上涨提振。
0214GMT，台股加权股价指数 跌0.3%至8,106.16点，上周五收涨0.1%。
台湾金融市场周一和周二因假日和台风休市。
上周四台湾央行实施了六年来首次降息，以刺激经济增长。
虽然中国内地国庆长假将至，投资者或有机会在不必担心中国内地金融市场的情况下逢低买进，但台湾股市涨势可能有限，因围绕台湾本地经济的担忧挥之不去。
电子类指数 持平，金融保险类指数 跌1.7%。
全球最大芯片代工商台积电 涨1.6%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”