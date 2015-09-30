中国基金：英国安本资产将在上海自贸区设首家外商独资基金公司--报载

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月30日 - 据第一财经日报官网报导，上海自贸区研究协调中心秘书长徐明棋周二在一研讨会表示，英国最大的一家公募投资基金--安本资产管理有限公司(Aberdeen） 获准在上海成立外商独资公司，即将落户上海自贸区陆家嘴区，这将是国内首家外商独资基金公司。
“这家基金来了后，就意味着我们可以设立外资独资的基金管理公司，这是一个很大的突破。”他说，安本落户后，它的业务范围也是基金的募集和管理，主要从事人民币基金的募集。接下来，如果可以投资中国的二级市场，那也意味着中国资本市场的开放有了新的突破。
据英国政府网站，在英国财政大臣奥斯本率代表团上周访华期间，安本资产管理公司已获得上海工商局颁发的营业执照，接下来安本将向中国证券投资基金业协会申请注册。
作为第七次中英财金对话达成的一项成果，中国同意允许境内设立的合格外资独资或合资私募基金管理机构，在符合国内相关法规的条件下，开展包括二级市场证券交易在内的私募基金管理业务。
据安本资产管理网站，截止6月底，安本受托管理与咨询的资产总额达4,833亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”