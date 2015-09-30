香港个股：龙源电力境内发行五年期30亿元人民币债券，利率3.75%

龙源电力周二晚间的公告称，本次募集资金将主要用于补充流动资金及置换公司到银行贷款，从而调整其债务结构、降低融资成本及增强竞争力。

此次为公司于2013年获股东批准总额不超过67亿元公司债券计划的第一期债券，单位面值100元，附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，并自昨天（29日）起计息。