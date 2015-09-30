香港个股：龙源电力境内发行五年期30亿元人民币债券，利率3.75%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月30日 - 亚洲最大风力发电商--龙源电力 称，已完成中国境内发行五年期30亿元人民币债券，发行利率为3.75%。
龙源电力周二晚间的公告称，本次募集资金将主要用于补充流动资金及置换公司到银行贷款，从而调整其债务结构、降低融资成本及增强竞争力。
此次为公司于2013年获股东批准总额不超过67亿元公司债券计划的第一期债券，单位面值100元，附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，并自昨天（29日）起计息。
中信证券 、瑞银证券和华泰联合证券担任本次发售的联席主承销商。
香港时间10:31，龙源电力升2.43%，报8.43港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”