台湾货币市场：隔拆利率走扬，台风假打乱季底调度节奏

* 台风假打乱季底调度节奏

* 隔拆利率走扬且取得不易

* 短票与RP利率大致持稳

记者 董永年

路透台北9月30日 - 台湾银行短率周三稳中趋扬。资金调度人士指出，今日适逢季底，但碰巧昨日杜鹃台风来袭金融市场暂停交易，使得调度节奏大乱，不少银行保守因应，不愿拆出资金，令隔夜拆款利率走扬。

他们表示，利率较高的短票与债市附买回(RP)交易较无影响，上午10点过后陆续有资金释出，不过拆款就要等到下午才会比较明确。由于整体资金相当宽裕，预料不致出现调度无门的窘况。

〞拆款优先，利率好谈。〞一位大型票券商资调人士说。

另一大型银行交易主管则称，中秋假期与台风假共累积四天的交割必须处理，而且正好遇到季底，因此各家银行都相当保守，因此要等到稍晚才会放出资金。

杜鹃(DUJUAN)台风侵袭台湾，台北市政府宣布，周二(29日)全日停止上班，台湾金融市场包括股市、期市、债市和汇市休市一日，交割顺延。

本地时间11:54 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.901 33.292

台湾加权股价指数<.TWII 8,156.17 8,132.35 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.320% 0.302% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.300-0.330% 0.270-0.350%

--一周拆款利率区间 0.330-0.440% 0.300-0.440%

--两周拆款利率区间 0.400-0.410% 0.370-0.430%

**短票发行大增**

短票方面，票券商交易员表示，由于累积了两天，今日发票数量明显增加，不过银行端市况紊乱，买票需求预估要等到下午才会放大。

也有票券商交易员称，由于昨日放台风假，今日新发行的短票要等到下午才能销售，如此将延误交割，因此只能卖库存或是昨日发行的短票。

〞银行市况很乱，每家资金计算方式不一样。〞一位大型票券公司交易主管说。

大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.43%；60天期、90天期短票分别成交在0.44%、0.45%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.435%，前日在0.463%；上日成交量148.09亿台币，前日125.39亿台币。

今日央行存单到期金额为5,308亿台币，存单发行金额稍晚公布。周四央行存单到期金额1,227.7亿台币、周五267亿。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为490亿台币，至周二累积超额准备为8,202亿台币、加计前期1%的超额准备9,553亿台币。

**RP资金调度不难**

债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，受台风休假，且今日适逢季底影响，今日RP市场较为忙乱，不过利率未见走扬，仍维持上周五调整后的水准。

一证券商交易员指出，由于累积了周一与周二的交易，单子比较多，不过大部分都有续，纵然有到期未续者，资金也蛮好找的。

〞累积了两天，次级还有初级都叠在一起。〞一位大型证券商交易员说。

今日有鸿海 90亿台币公司债、玉山银行37.5亿金融债、元大银行14.5亿金融债、日本瑞穗银行5.38亿美元30年美元债、远东商银30亿台币金融债以及华泰银6.6亿金融债交割。

本周资金变化因子尚有周五远东新 52亿台币公司债交割。

今日证券商10天期公债的附买回利率主要成交在0.43-0.45%；10天期以上公司债RP主要成交在0.53-0.55%。