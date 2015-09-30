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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 10:51 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元陷于区间波动，澳元走势强韧

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* 欧元/澳元在亚洲时段上午下跌0.17%，受澳元走势引领；月末亚洲股市走势强韧

* 沪综指涨0.5%，日经指数升1.8%，除日本外亚洲股指涨0.45%，标普指数期货亦升0.45%

* 动量指标显示中性，五日、10日和20日移动均线筑底，温和看多趋势确立

* 汇价在昨日伦敦市场早盘受阻于1.5550/1.6280波动区间的上端

* 亚洲时段波动区间两端1.6020/1.6107分别为初步支撑位/阻力位，走势以区间波动为主

* 相关图表请点选： link.reuters.com/geh75w

(完)

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