《汇市简讯》欧元/澳元陷于区间波动，澳元走势强韧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 欧元/澳元在亚洲时段上午下跌0.17%，受澳元走势引领；月末亚洲股市走势强韧
* 沪综指涨0.5%，日经指数升1.8%，除日本外亚洲股指涨0.45%，标普指数期货亦升0.45%
* 动量指标显示中性，五日、10日和20日移动均线筑底，温和看多趋势确立
* 汇价在昨日伦敦市场早盘受阻于1.5550/1.6280波动区间的上端
* 亚洲时段波动区间两端1.6020/1.6107分别为初步支撑位/阻力位，走势以区间波动为主
* 相关图表请点选： link.reuters.com/geh75w
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”