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亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 11:19 BJT

韩国金融市场：长周末后韩股下跌而韩元微涨，投资者跟进行情

制药类股 表现不及大盘，跌3.6%。39只个股全部下跌。

东部证券的股票分析师Kang Hyun-gie说，制药类股追随美国生物科技类股的跌势。

外资料将连续第六日卖超韩股，截止中午时分已卖超1,041亿韩元(8,727万美元)韩股。

外汇市场方面，韩国韩元兑美元 小幅上涨，料将结束五日连跌行情，受国内出口商的月末结算需求提振。

韩元兑美元涨0.2%至1,192.9韩元。

东部证券的外汇分析师Yuna Park说，韩元的跌势可能有限，因出口商存在结算需求，而且韩国外汇当局可能在1,200韩元附近进行干预。

三年期韩国公债12月合约 上涨0.10点至109.85。

0224GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,192.9 1,194.7

日圆/韩元 9.9541/591 9.9785

韩国公债期货 * 109.85 109.75

韩国综合股价指数 1,934.50 1,942.85

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 孙国玉/张若琪/汪红英；审校 于春红)

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